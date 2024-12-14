يسبب تقلص الخلايا، تعرف على تأثير مرض ألزهايمر في الدماغ

يسبب مرض ألزهايمر تدهور الخلايا العصبية في الدماغ من خلال لويحات الأميلويد، والتشابكات الليفية العصبية، والالتهاب، وضمور الدماغ، وقد تؤثر هذه الحالة في أجزاء مختلفة من الدماغ.

مرض ألزهايمر هو حالة تسبب تلفًا عصبيًا تنكسيًا تدريجيًا في الدماغ، وتحدث الحالات العصبية التنكسية عندما تتدهور الخلايا العصبية في الدماغ بمرور الوقت وتموت في النهاية.

الخلايا العصبية هي خلايا صغيرة مسؤولة عن توصيل الإشارات ونقل الطاقة بين أجزاء مختلفة من الدماغ ومن خلال المسارات العصبية من الدماغ إلى العضلات والأعضاء في الجسم، وبمرور الوقت، قد يؤثر التنكس العصبي الناجم عن مرض ألزهايمر على أجزاء الدماغ المسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرار والحركة الجسدية والتنظيم العاطفي وغيرها.

وقد تتسبب هذه التغيرات العصبية التنكسية أيضًا في انكماش الدماغ أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تراكم غير طبيعي للبروتين في الدماغ

السبب الدقيق لمرض ألزهايمر غير معروف حتى الآن، لكن الباحثين وجدوا أن التراكم غير الطبيعي لبروتينين في الدماغ هو سمة مميزة لهذه الحالة.

لويحات الشيخوخة

في مرض ألزهايمر، يظهر بروتين يسمى بيتا أميلويد في كتل أو مجموعات غير منتظمة في الدماغ، ويأتي هذا البروتين من بروتين سابق موجود في غشاء دهني يغطي الخلايا العصبية.

تلتصق كتل من شظايا بيتا أميلويد معًا لتكوين لويحات، تُعرف باسم لويحات الشيخوخة أو لويحات الأميلويد.

وتعد بيتا أميلويد 42 هو أكثر شظايا البروتين تدميرًا، ويميل الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر إلى وجود لويحات أميلويد أكثر مع هذا البروتين مقارنة بالأشخاص غير المصابين بمرض ألزهايمر.

وتتسبب لويحات الأميلويد في تعطيل الإشارات بين المشابك، وهي المسافات بين الخلايا العصبية حيث تنتقل المعلومات من خلية إلى أخرى.

وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا الاضطراب إلى موت الخلايا وظهور أعراض ألزهايمر.

التشابكات الليفية العصبية

قد يساهم التراكم غير الطبيعي لبروتين آخر يسمى تاو أيضًا في التنكس العصبي في الدماغ.

في أنسجة الدماغ الطبيعية، يعمل تاو على تثبيت الأنابيب الدقيقة، وهي أجزاء أساسية من بنية الخلية، ومع ذلك، في مرض ألزهايمر، قد يتسبب تراكم تاو في تشابك خيوط البروتين، وتُعرف هذه باسم التشابكات الليفية العصبية.

ونتيجة لذلك، ينهار نظام الدماغ لنقل العناصر الغذائية للخلايا على طول الهياكل الموازية، وبدون هذه العناصر الغذائية الأساسية، تموت خلايا الدماغ.

فقدان الاتصالات العصبية

تعتمد الذاكرة والإدراك على نقل الإشارات عبر مليارات الخلايا العصبية والمسارات في الدماغ.

وقد تتداخل اللويحات النشوية والتشابكات الليفية العصبية مع نقل إشارات الخلايا عن طريق التأثير على المشبك، والمعروف باسم فقدان التشابك، ويمكن أن تحتوي الخلية على ما يصل إلى 7000 اتصال مشبكي.

عندما تتلف الاتصالات المشبكية، تنتج الكيمياء المشوشة إشارات معيبة، وبالتالي تضيع بعض رسائل الدماغ، ويمكن أن يؤثر هذا على القدرة على التعلم والتذكر والتواصل.

تشير الأبحاث إلى أن تلف أو فقدان المشابك هو أحد العلامات الرئيسية للتدهور المعرفي في مرض ألزهايمر.

التهاب الدماغ

تشير بعض الأبحاث إلى أن الالتهاب العصبي قد يساهم في التنكس العصبي.

الخلايا الدبقية هي نوع من خلايا الدماغ التي تساعد في حماية ودعم والحفاظ على الوظيفة الصحية للخلايا العصبية، والأنواع الثلاثة من الخلايا الدبقية هي الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية والخلايا الدبقية القليلة التغصن.

تبدأ الخلايا الدبقية الصغيرة استجابات مناعية في الدماغ لإزالة المواد الغريبة، مثل لويحات بيتا أميلويد.

ومع ذلك، إذا لم تعمل خلايا الدبق الصغيرة بشكل صحيح، فقد يؤدي تراكم الخلايا الدبقية غير الصحية إلى تحفيز الالتهاب العصبي، مما قد يؤدي إلى التنكس العصبي.

ويؤدي مرض ألزهايمر أيضًا إلى تقليل الجلوكوز والدم المتداول في الدماغ، والذي تحتاجه الخلايا لإنتاج الطاقة للعمل.

قد يؤدي نقص إمدادات الدم والجلوكوز في الدماغ إلى إجهاد تأكسدي قد يؤدي إلى التهاب عصبي، وبالتالي التنكس العصبي.

تقلص الدماغ

تشير الأبحاث إلى أنه في مرض ألزهايمر المتقدم، قد تذبل بعض أجزاء الدماغ وتتقلص، والمعروفة باسم ضمور الدماغ.

على وجه الخصوص، يمكن رؤية ضمور الدماغ في الحُصين، وهو الجزء من الدماغ الأكثر مسؤولية عن الذاكرة واتخاذ القرار.

قد يكون التنكس العصبي، بما في ذلك فقدان المشابك العصبية والخلايا العصبية والخلايا الدبقية، السبب الرئيسي لضمور الدماغ.

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