لقد حان وقتي نعم أنا الأفضل، فينيسيوس يوجه رسالة قوية لمنتقدي فوزه بجائزة "ذا بيست"

لقد حان وقتي.. نعم، أنا أفضل لاعب في العالم، هكذا رد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، على منتقديه بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2024

وفاز فينيسيوس بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الثلاثاء، متفوقًا على الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.



وفي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أظهر فينيسيوس امتنانه لجميع الذين يدعمونه، لكنه ترك أيضًا رسالة لمنتقديه على مر السنين.

وقال فينيسيوس: "أكتب اليوم إلى ذلك الصبي الذي رأى الكثير من النجوم يرفعون هذه الكأس.. لقد حان وقته، أو بالأحرى، لقد حان وقتي، حان الوقت لأقول.. نعم، أنا أفضل لاعب في العالم، وقد قاتلت بقوة من أجل ذلك".

وأضاف: "لقد حاولوا وما زالوا يحاولون إبطالي، والتقليل من شأني، لكنهم غير مستعدين، لن يخبرني أحد مَن الذي يجب أن أقاتل من أجله، وكيف يجب أن أتصرف، عندما كنت في ساو جونسالو، لم يهتم النظام بي، لقد اُبتلعت تقريبا".

وتابع: "لقد فزت لنفسي ولعائلتي، مع الكثير من الدعم على طول الطريق؛ فلامنغو، ريال مدريد، المنتخب البرازيلي، المئات من زملائي في الفريق على مر السنين، الأشخاص الذين يرافقونني يوميًا، وأولئك الذين يُعجبون بي".

وأنهى صاحب الـ24 عاما منشوره قائلا: "أفضل لاعب في العالم"، مع وضع رمز تعبيري للرقم 7، وهو القميص الذي يرتديه.

يذكر أن فينيسيوس لعب دورًا كبيرًا في فوز ريال مدريد هذا العام بأربعة ألقاب، وهي كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وخاض 39 مباراة الموسم الماضي سجل فيها 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.