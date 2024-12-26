الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 44، القبض على كاميليا ومازن

إنجي المقدم وأحمد
إنجي المقدم وأحمد جمال سعيد، فيتو

مسلسل وتر حساس الحلقة 44 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 44 قيام سلمى بالشك في رشيد أنه هو من مسح تسجيلات عبد الرحمن من أجل أبنائه، وتدخل معه في مشادة تنتهي بترك رشيد المنزل.

وتعترف داليا أنها هي التي مسحت التسجيلات لرفع الحرج عن سلمى ورشيد، وتشعر سلمى بالغضب منها لأنها كانت السبب أنها تشاجرت معه.

 

سلمى تعقد اتفاق مع رغدة 

تذهب كاميليا إلى رغدة لمعرفة سر الفيديو الذي أرسلته لها، لتخبرها أن رقما غريبا أرسله ثم يتبع الفيديو صورة للحلق الخاص بكاميليا والذي وقع منها في مسرح الجريمة.

تشعر كاميليا بالتوتر ولكنها تنفي عنها التهم، ويحاول الرقم الذي هو في الأساس سلمى مساومة كاميليا فتطلب منه مقابلته أولا وتتفاجأ كاميليا بباب منزل رغدة يدق وتظهر سلمى لتكشف عن أوراقها في الوقت ذاته الذي تبث فيه المواجهة لأسرتها وفي حضور والد كاميليا ومازن، وواصلت كاميليا مواصلة الإنكار أمام سلمى ولكنها تنهار بعدما تنفرد بنفسها في السيارة وتتذكر غضبها من مازن وحزنها على ليلى وتغييرها في مسرح الجريمة لتنقذ شقيقها من الإعدام بتحويل القضية إلى سرقة ولكن عدم وفاة عبد الرحمن غيرت كل الخطط.

 

سلمى تهدد رغدة لعدم رغبتها في الاعتراف 

رفضت رغدة الاعتراف بتورطها في جريمة قتل ليلى فتخبرها سلمى أنها ستعامل معاملة كاميليا ومازن، وتكشف لها عن الكاميرا التي سجلت بها كل المواجهات معها ومع كاميليا.

وتراقب سلمى ابنة خالتها بفضل جهاز التتبع الذي وضعته في سيارتها وتكشف مقابلتها مع عبد الرحمن وتصورها ثم تذهب بكل هذه الأدلة إلى الضابط الذي كان يحقق في القضية الذي يساعدها بالذهاب بالأدلة إلى النيابة.

في الوقت ذاته يواجه نور الدين ابنته بكل الحقائق في حسرة ويطلب منها تسليم نفسها هي وشقيقها مع وعده بإنه سيدافع عنهما.

وتختتم الحلقة أحداثها بالقبض على كاميليا ومازن ورغدة من منازلهم.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل وتر حساس الحلقة 44 وتر حساس الحلقة 44 مسلسل وتر حساس وتر حساس وائل فرج

مواد متعلقة

انطلاق تصوير مسلسل منتهي الصلاحية بطولة هبة مجدي

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

مسلسل وتر حساس الحلقة 42، هروب عبد الرحمن بعد إخباره سلمى ورشيد بالحقيقة
ads

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي

الأمن يحل لغز وفاة طفلة سودانية بعد تعرضها لوصلة تعذيب في أكتوبر

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025

ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات

ما تحملش دموعه، القصيدة التي أوقف شيخ الأزهر مراسم الافتتاح لسماع الطفل الباكي بالأقصر (فيديو)

مسلسل وتر حساس الحلقة 44، القبض على كاميليا ومازن

استهدفوهم وهم نيام، استشهاد 5 صحفيين بقصف إسرائيلي لسيارة بث بمحيط مستشفى العودة بالنصيرات (فيديو)

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري

منوعات

المزيد

لعشاق القهوة الساخنة، مقهى مبتكر يجلب لك مطرا صناعيا كل 15 دقيقة (صور وفيديو)

نجمة مشهورة للغاية، من الحسناء التي ظهرت مع فينيسيوس في ميامي؟ (صورة وفيديو)

فيتنام تفرض قيودا على استخدام هذه المنصات

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جلسة مع الخطيب وظهور في مطعم شهير.. أسرار جولة بغداد بونجاح في القاهرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية