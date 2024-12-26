مسلسل وتر حساس الحلقة 44، القبض على كاميليا ومازن

مسلسل وتر حساس الحلقة 44 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 44 قيام سلمى بالشك في رشيد أنه هو من مسح تسجيلات عبد الرحمن من أجل أبنائه، وتدخل معه في مشادة تنتهي بترك رشيد المنزل.

وتعترف داليا أنها هي التي مسحت التسجيلات لرفع الحرج عن سلمى ورشيد، وتشعر سلمى بالغضب منها لأنها كانت السبب أنها تشاجرت معه.

سلمى تعقد اتفاق مع رغدة

تذهب كاميليا إلى رغدة لمعرفة سر الفيديو الذي أرسلته لها، لتخبرها أن رقما غريبا أرسله ثم يتبع الفيديو صورة للحلق الخاص بكاميليا والذي وقع منها في مسرح الجريمة.

تشعر كاميليا بالتوتر ولكنها تنفي عنها التهم، ويحاول الرقم الذي هو في الأساس سلمى مساومة كاميليا فتطلب منه مقابلته أولا وتتفاجأ كاميليا بباب منزل رغدة يدق وتظهر سلمى لتكشف عن أوراقها في الوقت ذاته الذي تبث فيه المواجهة لأسرتها وفي حضور والد كاميليا ومازن، وواصلت كاميليا مواصلة الإنكار أمام سلمى ولكنها تنهار بعدما تنفرد بنفسها في السيارة وتتذكر غضبها من مازن وحزنها على ليلى وتغييرها في مسرح الجريمة لتنقذ شقيقها من الإعدام بتحويل القضية إلى سرقة ولكن عدم وفاة عبد الرحمن غيرت كل الخطط.

سلمى تهدد رغدة لعدم رغبتها في الاعتراف

رفضت رغدة الاعتراف بتورطها في جريمة قتل ليلى فتخبرها سلمى أنها ستعامل معاملة كاميليا ومازن، وتكشف لها عن الكاميرا التي سجلت بها كل المواجهات معها ومع كاميليا.

وتراقب سلمى ابنة خالتها بفضل جهاز التتبع الذي وضعته في سيارتها وتكشف مقابلتها مع عبد الرحمن وتصورها ثم تذهب بكل هذه الأدلة إلى الضابط الذي كان يحقق في القضية الذي يساعدها بالذهاب بالأدلة إلى النيابة.

في الوقت ذاته يواجه نور الدين ابنته بكل الحقائق في حسرة ويطلب منها تسليم نفسها هي وشقيقها مع وعده بإنه سيدافع عنهما.

وتختتم الحلقة أحداثها بالقبض على كاميليا ومازن ورغدة من منازلهم.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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