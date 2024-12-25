أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يشكو حكم مباراة الطلائع.. استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري.. قرارات هامة لمجلس إدارة اتحاد الكرة.. ومحمد صلاح مرشح للانتقال إلى برشلونة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد طارق مجدي حكم مباراة الأبيض طلائع الجيش، والتي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل 2/2، ضمن مواجهات الدوري المصري.

وأصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا منذ قليل أعلن خلاله التقدم بشكوى ضد الحكم بداعي الأخطاء التحكيمية.

وجاء نص البيان كالتالي: “استمرارًا لمسلسل الأخطاء التحكيمية المستمرة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت كل هذه المباريات ارتكاب أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن شكل إدارة مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية”.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – سمير محمد

خط الهجوم: وسام أبو علي

جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، دون توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نادي برشلونة وضع قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين للانضمام للفريق الكتالوني، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم.

وضمت القائمة كلًا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والغاني توماس بارتي لاعب وسط آرسنال، والكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل، وثنائي بايرن ميونخ لاعب الوسط جوشوا كيميتش والظهير ألفونسو ديفيز، بالإضافة إلى جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تعمل على التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، نظرًا للظروف الإقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويحق للاعبين الستة السابق ذكرهم، التوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير المقبل.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء.

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالبًا الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به وقرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:

- التصديق على محضر الاجتماع السابق

- تكليف الدكتور مصطفى عزام بالعمل مديرًا تنفيذيًا للاتحاد

- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه، مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

- قرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي:

الكابتن / حسن شحاتة

الكابتن / محسن صالح

الكابتن / علي أبو جريشة

الكابتن / حلمي طولان

الكابتن / حسن فريد

الكابتن / محمد عمر

الكابتن / أحمد حسن

الكابتن / عبد الظاهر السقا

والمدير الفني للاتحاد بصفته

فاز منتخب البحرين على نظيره العراقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26".

ويتواجد منتخبا العراق والبحرين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بجانب السعودية واليمن.

وتقام بطولة كأس الخليج، في الكويت، حيث انطلقت البطولة يوم السبت الماضي وتستمر حتى 3 يناير 2025، وبمشاركة 8 منتخبات.

حرص الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومنتخب الجزائر، على زيارة عدد من الأماكن في القاهرة، خلال تواجده في مصر وسط ترقب لنتائج مفاوضاته مع النادي الأهلي على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وكانت “فيتو” انفردت بوصول بغداد بونجاح إلى مطار القاهرة، مع اثنين من أصدقائه أحدهما جزائري والآخر قطري، وسط أنباء عن انتقاله للنادي الأهلي على سبيل الإعارة.

الدوري المصري، فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من فريق بيراميدز، وكانت أولى الفرص في الدقيقة السابعة، عن طريق وليد الكرتي الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19، أهدر فيستون مايييلي مهاجم بيراميدز فرصة ذهبية للتقدم بعد ركلة ركنية نفذها كريم حافظ بكرة عرضية قابلها ماييلي برأسية ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى الكرتي الذي سددها بالرأس ولكن ذهبت بين أحضان شيكا حارس مرمى فاركو.

خليجي 26، خطف منتخب السعودية فوزا مثيرا أمام نظيره اليمن، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 (خليجي 26) التي تستضيفها دولة الكويت.

انتهت مواجهة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

انتهت مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري.

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