الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يضرب فاركو بثلاثية في الدوري المصري

فرحة لاعبي بيراميدز
فرحة لاعبي بيراميدز

الدوري المصري، فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من فريق بيراميدز، وكانت أولى الفرص في الدقيقة السابعة، عن طريق وليد الكرتي الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19، أهدر فيستون مايييلي مهاجم بيراميدز فرصة ذهبية للتقدم بعد ركلة ركنية نفذها كريم حافظ بكرة عرضية قابلها ماييلي برأسية ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى الكرتي الذي سددها بالرأس ولكن ذهبت بين أحضان شيكا حارس مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 22، أحرز محمد الشيبي لاعب بيراميدز هدف فريقه الأول بعد عرضية من الجهة اليسري أرسلها كريم حافظ حاول إبعادها محمد سعيد شيكا ولكن كان على حدود منطقة الجزاء الشيبي الذي سددها سكنت أقصي يمين المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز بيراميدز هدفه الثاني عن طريق صديق أوجولا في الدقيقة 53، بعد جملة تكتيكية من لاعبى الفريق السماوي انتهت باختراق من الجهة اليسري من إبراهيم عادل وأرسل كرة عرضية إلى صديق الذي كان فى منطقة الجزاء سددها الأخير سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 68، أحرز بيراميدز هدفه الثالث عن طريق فيستون ماييلي بعد هجمة مرتدة انطلق بها محمد الشيبي ومررها إلى ماييلي الذي ركض خلف المدافعين وانفرد ثم سددها سكنت المرمى، لنيتهي اللقاء بفوز كبير لفريق بيراميدز بثلاثية نظيفة.

 

تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري

وجاء تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس

 

ترتيب بيراميدز وفاركو

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر، بعد خوض الفريق السماوي 6 مباريات فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء، وسجل لاعبو الفريق السماوى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فيما يحتل فريق فاركو المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري بيراميدز فاركو بيراميدز وفاركو فاركو ضد بيراميدز

مواد متعلقة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة فاركو
ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

الحكومة تكشف حجم الدين الخارجي الآن ووعدها بشأن 2025

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

8 أعراض لمتحور كورونا الجديد XEC

منوعات

المزيد

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

5 نصائح من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القروض سبب في وقوع البلاء والمصائب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية