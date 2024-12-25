بعد فوز البحرين على العراق، ماذا يحتاج منتخب السعودية للصعود لنصف نهائي خليجي 26؟

خليجي 26، أصبح موقف المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي متشابكا، بعدما حقق منتخب البحرين ثاني انتصاراته على حساب نظيره العراقي، بهدفين دون رد، ليصل للنقطة 6 ويكون أول المتأهلين للدور التالي.

ويأتي فوز البحرين على العراق بفارق هدفين ليكون بمثابة هدية لنظيره السعودي قبل لقاء الأخضر ضد أسود الرافدين في الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي

وبفضل هذا الفوز أصبح المنتخب العراقي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي يحتل وصافة الترتيب، حيث سجل الأخضر 5 أهداف واستقبل مثلها، بينما سجل أسود الرافدين هدفا واستقبلت شباكه هدفين.

ماذا يحتاج منتخب السعودية في مواجهة العراق؟

وفي ضوء ذلك سيكون منتخب السعودية مطالبا بالفوز أو التعادل بأي نتيجة في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

في المقابل فإن المنتخب العراقي لن يكون أمامه خيار إلا الفوز إذا ما أراد الترشح للدور التالي، بينما خرج المنتخب اليمني من حسابات التأهل بعدما خسر من كل من العراق والسعودية.

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