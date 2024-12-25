تعادل سلبي بين الاتحاد ومودرن سبورت في الدوري

الدوري المصري، انتهت مواجهة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي الاتحاد السكندري وسط تمريرات متتالية في وسط الملعب، قبل أن ينجح زعيم الثغر في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الخامسة عن طريق بنيامين بواتينج، ليتلقى اللاعب بطاقة صفراء بسبب خلع القميص، قبل أن يتدخل حكام الفيديو ويتم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 15، أهدر الاتحاد فرصة هدف آخر، بعد رمية تماس وصلت داخل منطقة الجزاء إلى إيمانويل أبيه الذي سددها برأسة ولكن تصدى لها محمود جنش حارس مودرن سبورت.

وفي الدقيقة 34، أنقذ صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري مرماه من فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة لاعب مودرن إينوك ساكالا من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 42، أنقذ صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري فريقه من هدف آخر، بعد إنفراد تام للاعب مودرن إينوك ساكالا، إلا أن حارس زعيم الثغر أبعد الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أرسل إيمانويل أبيه أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 60 الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى فادي فريد الذي مررها بالرأس الى بنيامين بواتينج الذي سددها قوية ولكن مرت عالية.

وفي الدقيقة 63، أهدر فادي فريد أخطر فرص الاتحاد السكندري بعد مرور رائع من بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء ثم مرر الكرة الى فادي فريد الذي حاول تسديدها ولكن مرت من أمامه بغرابة الى ركلة مرمى.

وفي الدقائق المتبقية تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

شهد تشكيل زعيم الثغر تواجد محمود متولي المنضم حديثا للفريق السكندري من النادي الأهلي، حيث جاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – محمود شبانة – مروان داوود.

الوسط: بينجامين بواتنج – فيليبي ناسيمينتو – مورو ساليفو.

الهجوم: فادي فريد – إيمانويل أبيه – كريم الديب.

بابافاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت ضد الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: اينوك سكالا، فيجيري

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا.

ترتيب الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

بتلك النتيجة يرفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 9 نقاط في المركز الربع، من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراة وحيدة، وسجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

فيما رفع مودرن سبورت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، جمعها من 4 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

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