الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرارات مجلس اتحاد الكرة، أبرزها تعيين مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًا للجبلاية

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء.   

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالبًا الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به وقرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق 

٢- تكليف الدكتور مصطفى عزام بالعمل مديرًا تنفيذيًا للاتحاد 

٣- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي  تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه، مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم 

٥- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق لأعضاء المجلس تم الأتي: 
- استمع المجلس لعرض الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول وتقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة 
٦- قرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي: 
الكابتن / حسن شحاتة 
الكابتن / محسن صالح 
الكابتن / علي أبو جريشة
الكابتن / حلمي طولان 
الكابتن / حسن فريد 
الكابتن / محمد عمر 
الكابتن / أحمد حسن 
الكابتن / عبد الظاهر السقا
والمدير الفني للاتحاد بصفته 

٧- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد وتقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه 

٨- اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات ووافق على ما جاء به وتقرر عرض مقترح الموسم المقبل شفي الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم  بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتبارًا من الأول من يناير.

كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي:
 سيد بخيت  رئيسًا للجنة
الكابتن / خالد كامل  عضوًا
 ياسر رأفت عضوًا 
الكابتن / مجدي الشيخ  عضوًا عن القسم الثاني (ب)
الكابتن / مصطفى عيسى عضوًا عن القسم الثالث 
 ناصر فراج  مقررًا 

٩- قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من الكابتن / چيمس حنا  المدير المالي للجنة الحكام.

١٠- تقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتبارًا من الأول من يناير المقبل وذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.

١١- اعتبارًا من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة وذلك تخفيفًا على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول 

١٢- عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد وإداراته والعمل بالمنتخبات الوطنية 

١٣- يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدمًا، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.

١٤- الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من أسامة إسماعيل

١٥- تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.

١٦- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي وذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي والتي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة وليد العطار تشكيل اللجنة الفنية حسن شحاته لجنة المسابقات

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يستدعي خماسي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2009

مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم عدد من الملفات الهامة

مصدر: هاني أبو ريدة اجتمع مع أعضاء اتحاد الكرة بمنزله مساء الجمعة

الاتحاد الإنجليزي يهنئ أبو ريدة على فوزه برئاسة الجبلاية

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية