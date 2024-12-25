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رياضة

بعد ريمونتادا، منتخب السعودية يخطف فوزا مثيرا من اليمن في خليجي 26

فوز مثير لمنتخب السعودية
فوز مثير لمنتخب السعودية على اليمن في خليجي 26

خليجي 26، خطف منتخب السعودية فوزا مثيرا أمام نظيره اليمن، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 (خليجي 26) التي تستضيفها دولة الكويت. 

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي منتخب السعودية من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي الأخضر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة الثامنة، باغت منتخب اليمن نظيره السعودي بالهدف الأول عن طريق هارون يوسف لزبيدي، بعد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الزبيدي بتسديدة رائعة داخل الشباك.

بعدها ضغط منتخب السعودية بكل صفوفه من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن المنتخب اليمني خطف الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق عبد المجيد صبارة، بعد خطأ فادح من علي البليهي مدافع الأخضر الذي حاول تمرير الكرة برأسه إلى حارس مرماه ليخطفها صبارة المنفرد تماما بالمرمى ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 31، عاد منتخب السعودية سريعا للمباراة بهدف أول عن طريق محمد كنو بعد ركلة حرة نفذها ببراعة مصعب الجوير ليقابلها كنو برأسية مميزة في شباك اليمن.

مباراة السعودية واليمن في خليجي 26 
مباراة السعودية واليمن في خليجي 26 

وفي الدقيقة 32، كاد منتخب السعودية يسجل التعادل بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء اليمن لتصل إلى ناصر الدوسري الذي سدد كرة رأسية ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 44، تصدت العارضة لفرصة هدف آخر من منتخب السعودية بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كنو لكنها ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف منتخب السعودية ضغطه لينجح في إدراك التعادل عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 56، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد على رضوان الحبيشي لاعب اليمن.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف منتخب السعودية هدف الفوز الثالث عن طريق مدافعه عبد الله الحمدان، بعد ركلة ركنية فشل الدفاع في إبعادها لتسقط أمام الحمدان يسددها في الشباك، ليخطف الأخضر السعودي فوزا ثمينا 3 / 2.

 

تشكيل منتخب السعودية أمام اليمن 

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية تشكيل فريقه لمواجهة اليمن في خليجي 26 الذي شهد تواجد سالم الدوسري في خط الهجوم حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى:محمد العويس

خط الدفاع: نواف بوشل — البليهي — تمبكتي — الغنام

خط الوسط: ناصر — المالكي — مصعب الجوير — محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري — عبدالله رديف

 

تشكيل منتخب اليمن 

فيما جاء تشكيل منتخب اليمن لمواجهة السعودية في خليجي 26 كالتالي:

حكم مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

أدار مباراة السعودية واليمن في خليجي 26، الحكم العماني قاسم الحاتمي، ويعاونه مواطناه ناصر سالم، وحماد الظفيري، بجانب الحكم الرابع الإماراتي عمر العلي.

وفي تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الإماراتي محمد عبيد، ويعاونه الكويتي عبدالله جمالي. 

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

بتلك النتيجة، يرفع منتخب السعودية رصيده إلى 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخبي  البحرين والعراق، ولكل منهم 3 نقاط، إلا أن البحرين تواجه العراق مساء اليوم، فيما يتذيل لترتيب منتخب اليمن بدون نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

خليجي 26، اليمن يتقدم على السعودية 1/2 في الشوط الأول

سالم الدوسري يقود منتخب السعودية أمام اليمن في خليجي 26

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