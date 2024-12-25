خارجية الاحتلال تستدعى سفير الفاتيكان بعد تنديد البابا بقصف أطفال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، استدعت سفير الفاتيكان بعد تصريحات البابا فرانسيس المنددة بقصف أطفال غزة.

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء النزاعات فى العالم

دعا البابا فرنسيس في رسالة عيد الميلاد، فى وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى التغلب على الانقسامات، وإسكات الأسلحة في العالم حيث تدور نزاعات وتبرز أزمات إنسانية.

وعلى غرار كل عام، قدم بابا الفاتيكان في رسالته التقليدية بمناسبة الميلاد لمحة عامة عن أبرز النزاعات والتوترات في العالم.

وقال: لتصمت الأسلحة في أوكرانيا المعذبة، وليكن لنا الجرأة لنفتح الباب أمام التفاوض وأعمال الحوار واللقاء للوصول إلى سلام عادل ودائم، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي واسع النطاق شنّته روسيا، قال مسؤولون في كييف إنه استهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة.

بابا الفاتيكان يندد بالوضع الإنسانى فى قطاع غزة

وأمام الآلاف الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، ندد البابا بـ الوضع الإنساني الخطير جدا في قطاع غزة، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال البابا فرانسيس في العظة التي ألقاها بقداس عيد الميلاد، مساء الثلاثاء: دعونا نفكر في الحروب، والأطفال الذين يطلق عليهم الرصاص، والقنابل على المدارس والمستشفيات»، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية على غزة التي دان وحشيتها هذا الأسبوع ما أثار احتجاجات من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كما دعا البابا إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، إذ أكد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن المجاعة تتفشى في ظل الحرب الضارية المتواصلة منذ 20 شهرا.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا خلفت عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدولية للهجرة، وتسببت وفقا للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

ومن بورما إلى هايتي مرورا بمالي وفنزويلا وقبرص، تحدث البابا فرنسيس عن 18 دولة على الأقل مشيرا بصورة خاصة إلى الشرق الأوسط الذي يمزقه الصراع.

وقال إنه قريب من الجماعة المسيحية في لبنان ومن الجماعة المسيحية في سوريا بهذه اللحظة الحساسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.