السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بابا الفاتيكان: قصف مدارس غزة وقتل أطفال القطاع أمر قبيح

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

عبر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الجمعة، عن إدانته لاستشهاد أطفال فلسطينيين في غارات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، ووصف قصف المدارس بزعم ضرب نشطاء حماس بأنه أمر قبيح.

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وعبر بابا الفاتيكان عن شكوكه، في أن إسرائيل التي تخوض حربا منذ 11 شهرًا تسعى إلى إنهاء الصراع

وأعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

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وقال بابا الفاتيكان للصحفيين على متن الطائرة البابوية لدى عودته إلى روما من سنغافورة: "سامحوني على قول ذلك ولكنني لا أرى أي تقدم يتم إحرازه نحو السلام".

وكان البابا فرنسيس بدأ جولة مطلع الشهر الجاري، حيث كانت إندونيسيا هي محطة أولى ضمن جولة له على أربع دول في منطقة آسيا: هي بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة، في جولة هي الأطول والأبعد في ولاية الحبر الأعظم البالغ 87 عامًا.

 

وتعد هذه الجولة لـ بابا الفاتيكان، هي الرحلة الـ45 للبابا إلى الخارج، والتي كانت مقررة أساسا في 2020، لكنها أرجئت بسبب جائحة كوفيد-19.

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