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خارج الحدود

القسام تعرض لحظة قنص جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

نشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقنص جندي إسرائيلي شرقي جباليا شمال قطاع غزة، وسط استمرار عملية الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلية.

 

لحظة قنص جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة 
  

وقالت الحركة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزة".

 
وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة خاصة بمحافظة الشمال.

وفي  أكتوبر الماضي، اجتاح جيش  الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة". 

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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