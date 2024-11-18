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خارج الحدود

بابا الفاتيكان يدعو لتحقيق دولي مع اسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الفاتيكان، فيتو
الفاتيكان، فيتو

اقترح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحرب العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في بعض من أكثر انتقاداته صراحة حتى الآن لسلوك إسرائيل في حربها المستمرة منذ أكثر من عام. 

كتاب جديد  للبابا فرانسيس عن الحرب في غزة 

في مقتطفات نُشرت من كتاب جديد يصدر قريبا، قال البابا: إن بعض الخبراء الدوليين يقولون "إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية".

وقال البابا فرنسيس في المقتطفات التي نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني للإبادة الجماعية الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية".

ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي دعوى على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر قضاة المحكمة في يناير الماضي إسرائيل بضمان عدم  ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، ولم تبت المحكمة بعد فيما إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة.

وتزعم إسرائيل إن الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في عدوانها على غزة لا أساس لها من الصحة وإنها تلاحق حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى فقط.

سفارة إسرائيل تستنكر تصريحات البابا

من ناحيتها، استنكرت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان تصريحات البابا بشأن الإبادة الجماعية في غزة، مدعية "لا يجب إنكار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

من جهته، زعم سفير إسرائيل لدى الفاتيكان يارون سايدمان "بعد تقريره  في الفاتيكان نيوز، وقعت مذبحة إبادة جماعية في السابع من أكتوبر 2023 لمواطنين إسرائيليين، ومنذ ذلك الحين، مارست إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة محاولات من 7 جبهات مختلفة لقتل مواطنيها".

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "أي محاولة لتسميتها بأي اسم آخر تمثل تمييزا ضد الدولة اليهودية".

 بابا الفاتيكان يكثف انتقاداته لإسرائيل

ولم يعلق الفاتيكان على أحدث تصريحات للبابا لكن موقعه الإخباري نشر  تقريرًا عن مقتطفات من الكتاب، ومنها تعليق بشأن الإبادة الجماعية.

وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتشديد على وقف التصعيد لكنه كثف في الآونة الأخيرة انتقاداته لسلوك إسرائيل في حربها على حماس.

وانتقد في سبتمبر مقتل أطفال فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، كما استنكر بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان ووصفها بأنها "تتجاوز الأخلاق".

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