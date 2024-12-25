السجن المؤبد لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد س ح ي م" ١٨ سنة - عامل - مقيم ش عطية حسونة بهتیم ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨٦٠٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا indazole carboxmide وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد النقيب "محمود محمد محمود الحديدي" معاون مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، أنه شهد برؤيته للمتهم بالطريق العام يعرض لآخر مجهول أكياسا شفافة تكشف عن محتواها من جوهر indazole carboxmide المخدر فضبطها من يده وضبطه، وفر عميله من المكان ولم يهتد إليه، وتبين أن عددها ٢١ كيسا لذات الجوهر، وبتفتيشه عثر بحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته.

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