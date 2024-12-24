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محافظات

للتقصير في العمل، محافظ القليوبية يحيل موظفين بالقناطر وقليوب للتحقيق

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنين، فيتو

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بإحالة عدد من الموظفين بالمراكز التكنولوجيا بمدينة قليوب والقناطر الخيرية للتحقيق وذلك لتقصيرهم في العمل حيث كان يوجد شكوى لأحد المواطنين من وجود منزل آيل للسقوط ولم يتم الإجراءات القانونية بشكل سريع مما يؤدي إلى إهمال جسيم يؤثر في حالة المبني السكني.

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محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنين 

جاء ذلك خلال لقاء المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي والذي تم عقده بمجلس مدينة القناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين.
وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام مجاهد نصار وعادل عامر والدكتور إبراهيم جميل وعبد الله مبارك أعضاء مجلسي النواب عن دائرة شبرا الخيمه وقليوب والقناطر الخيرية واللواء محمد البسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة الجديد  واللواء وائل طاهر رئيس مجلس مدينة قليوب الجديد  والسادة رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية السابقين.

 

توفير فرص عمل للمواطنين خلال لقاء المواطنين بالقليوبية  

وخلال اللقاء وفر المحافظ فرصة عمل لعدد ٦ مواطنين ساكني بمدينة القناطر وقليوب وتم توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص بنطاق تلك المدن وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل 
كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل حيث تم توفير 4 فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وقد استمع ((عطيه)) باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أقرب وقت ممكن.


كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كل المشكلات كما تقدمت سيده مطلقة بإعفاء مصاريف  المدرسه لأولادها الثلاث وقد تم الموافقة على إعفائها من المصروفات   كما وجه المحافظ بتوفير وظيفة بمرتبة مجزي لوالدتهم  وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل وفي سياق متصل وجه المحافظ باجراء بحث اجتماعية  لسيدة تقدمت بطلب للحصول علي وحدة إيواء سكنية بمدينة القناطر الخيرية مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل  وتوفير عربات طعام متنقلة.
وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر لمحافظ  القليوبية على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.
 ووجه المحافظ، إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مجلس مدينة القناطر الخيرية محافظ القليوبية

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