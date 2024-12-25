السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحكمة الجنائية بشبرا الخيمة



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "إسلام س ع إ" 34 سنة - عامل بمطبعة، في الجناية رقم 2891 لسنة 2024 قسم ثان العبور المقيدة برقم 2346 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/23 بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد النقيب "أحمد محمد فکری امین" معاون مباحث قسم ثان العبور، بأنه رأى المتهم بالطريق العام ظاهر بيده لفافة كشفت عن محتواها من جوهر الهيروين المخدر فضبطها من يده وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافة اخري لذات الجوهر، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار.

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