جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على شخص لاتهامه بقتل آخر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لفرد أمن لاتهامه بقتل شخص طعنًا إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد لفرد أمن لاتهامه بقتل شخص طعنا إثر خلافات سابقة بينهم بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.



أحالت النيابة العامة "محمد.ا.م.ف" ٤٦ سنة - فرد أمن - مقيم مساكن نوبار، عزبة عثمان، شبرا الخيمة أول القليوبية -في القضية رقم ٨٣٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا والمقيدة برقم ١٥٧٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١١ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه حسن محمد عواد بأنه على إثر خلافات سابقة عقد العزم وبيت النية على قتله وبباعث الانتقام منه وأعد لهذا الغرض أداة بطشه "مطواة" وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات من السلاح المار بیانه استقرت بصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في اتهام شخص بالقتل بجنايات شبرا الخيمة

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.



أكدت تحريات الرائد محمود محمد محمود صبري، معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة. بأنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، الأمر الذي أشعل نار الانتقام في صدر المتهم الذي بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد مطواة وتوجه بها إلى حيث يتواجد المجني عليه، وما أن أبصره حتى باغته بعدة طعنات استقرت بصدره فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.

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