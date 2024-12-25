السجن المشدد 3 سنوات لمزارع لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمزارع لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

هيئة المحكمة بجنايات شبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد خ ر ع" 25 سنة - مزارع - مقيم النعناعية مركز أشمون المنوفية، في الجناية رقم 5623 لسنة 2024 قسم قليوب، والمقيدة برقم 2234 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/8/3 بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين) أحد مشتقات ( فينيئيل أمين) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



ضبط مزارع متهم بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية



تعود أحدات الواقعة برؤية النقيب "فؤاد السيد فؤاد أحمد كوش" معاون مباحث قسم شرطة قليوب - المتهم بالطريق العام يدخن سيجارة اشتم منبعثًا منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطها من يده وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على فارغ لعلبة تبغ (سجائر) تحوي أكياسًا بلاستيكية شفافة بداخل كل منها مادة مخدرة وكذا مبلغ مالي وهاتف وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف لتسهيله اتصالًا والسيجارة للتعاطي.

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