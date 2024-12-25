التصريح بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما دهسًا بالقطار في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما بعدما صدمهما قطار عند كوبري الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة وطوخ بمحافظة القليوبية، أثناء عبورهما السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفيين.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره السكة الحديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "يوسف"، لقي مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد بكوبري الثلاجة من مكان غير مخصص لعبور المواطنين.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

كما لقي شخص آخر 22 سنة مصرعه أثناء عبوره مزلقان كفر منصور بطوخ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما طلبت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.