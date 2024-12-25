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حوادث

التصريح بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما دهسًا بالقطار في القليوبية

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثتي شابين  لقيا مصرعهما  بعدما صدمهما قطار عند كوبري الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة وطوخ بمحافظة القليوبية، أثناء عبورهما السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفيين.

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تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره السكة الحديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية  بالقليوبية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "يوسف"، لقي مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد بكوبري الثلاجة من مكان غير مخصص لعبور المواطنين. 

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

كما لقي شخص آخر 22 سنة مصرعه أثناء عبوره مزلقان كفر منصور بطوخ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما طلبت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة مستشفى ناصر العام

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