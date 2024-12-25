محافظ القليوبية يصدر قرارًا لرئيسي مدينتى طوخ وقها

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قرارا بتكليف المهندس وائل جمعة السنوري للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، محمد السيد أحمد غنيم، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

ويأتى ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة وأنه يجري بصفة دورية اعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية.

حركة المحليات بالقليوبية

وشملت حركة المحليات بالقليوبية وفي محافظة القليوبية شملت الحركة تعيين كل من أحمد أبوبكر رئيسًا لحي شبرا الخيمة ومحمد البسيوني لحي شرق شبرا الخيمة وفاتن إبراهيم لمركز ومدينة القناطر الخيرية ومحمد ليلة لمركز ومدينة الخانكة وهشام السعدي لمدينة الخصوص ومجدي عبد المتعال لمركز ومدينة بنها وصفاء أمين لمدينة كفر شكر ووائل طاهر لمجلس مدينة قليوب وسلوي أبوالعنين لمركز ومدينة شبين القناطر.

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