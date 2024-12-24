التدريب على إدارة مخاطر الحريق في ورشة عمل بتأمين صحي القليوبية

واصل فرع التأمين الصحي بـ القليوبية سلسلة المحاضرات التدريبية عن استراتيجيات إدارة مخاطر الحريق، بقاعة تدريب مستشفى بنها النموذجي.

التأمين الصحي بالقليوبية: تدريب العاملين على كيفية إعداد خطط شاملة لمنع الحرائق

تمحورت المحاضرات حول تدريب العاملين علي كيفية إعداد خطط شاملة لمنع الحرائق والسيطرة عليها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الداخلية وتقوية نقاط الضعف وخطط الإخلاء.

أشرف على التدريب اللواء محمد ضياء، مدير إدارة الإطفاء، والدكتورة أماني ممدوح، مديرة التدريب، حيث تناولت المحاضرات أنواع الحرائق وأسبابها، وطرق الوقاية منها، وأنظمة الإطفاء المستخدمة في المنشآت الصحية، إلى جانب إجراءات السلامة وإرشادات إخماد الحرائق وكيفية الإخلاء الطبي.

كما تم التأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وتقليل الحوادث والإصابات.

جاء التدريب بحضور "30" متدربًا من مختلف الفئات العاملة في المنشآت التابعة للفرع.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بـالقليوبية، أن سلسلة دورات السلامة من الحرائق تأتي في إطار متطلبات هيئة الاعتماد، نظرًا لكونها استثمارًا حيويًا في سلامة العاملين وتنمية مهاراتهم في الاستجابة للطوارئ.

أكد مدير الفرع، على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة تنفيذ خطط التدريب المستمر، لتحديث المعلومات في هذا المجال، والوصول لتدريب 100% من العاملين.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود فرع القليوبية لتعزيز الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية، مما يسهم في حماية العاملين والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية.

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