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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة

حادث تصادم بكوبري
حادث تصادم بكوبري الثلاجة شبرا الخيمة،فيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وسيارة أعلى كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلي مستشفي قليوب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم  بشبرا الخيمة 

تلقي مأمور قسم شبرا الخيمة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك أعلى كوبري الثلاجة ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية  بالقليوبية والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة  توك توك وإصابة 4 أشخاص .

تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب  ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وكلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محافظ القليوبية مستشفي قليوب شبرا الخيمة القليوبية

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