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"شئون التعليم" بجامعة الفيوم يعتمد برامج جديدة بكلية التربية

مجلس شئون التعليم
مجلس شئون التعليم بجامعة الفيون، فيتو

اعتمد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، تفعيل برنامج التربية تخصص التربية الخاصة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بكلية التربية، بعد استعراض  تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 216  اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع التعليم والطلاب.

جدول أعمال مجلس التعليم والطلاب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، إن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات أيضا، بخصوص الموافقة على لائحة برنامج تطبيقات اللغة العربية في مجال الإعلام، وهو برنامج بالشراكة مع كلية الإعلام بجامعة بني سويف، بنظام الساعات المعتمدة،  بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة.

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كما ناقش المجلس، خطاب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بخصوص تنظيم الملتقى القمي الحادي عشر للطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الرابع لمسابقة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات خلال شهر يوليو 2025 في رحاب جامعة الفيوم.

مجلس شئون البيئة وتنمية المجتمع

يذكر أن مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد عقد جلسته رقم 203، يوم الاثنين الماضي، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

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وناقش المجلس فعاليات البرنامج التأهيلي التثقيفي "مجالات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرصد والشكاوي" الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ووحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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