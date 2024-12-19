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جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية لخدمة مربي الماشية بقرية ديسيا

قافلة بيطرية بالفيوم،
قافلة بيطرية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، نظم اليوم الخميس، قافلة بيطرية بقرية دسيا، بمركز الفيوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ونقابة البيطريين الفرعية بمحافظة الفيوم، وإدارة التفتيش والرقابة على الاغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية، ضمن سلسلة القوافل البيطرية التى تنظمها الجامعة بعدد من قرى المحافظة.

الهدف من القافلة البيطرية لمربي الماشية

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشاركة في القافلة تفعيلا لدور الجامعة المجتمعي، ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم وفي إطار حرص الجامعة على تقديم الخدمات المتنوعة للمجتمع المحلي، ومنها تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية لمراكز وقرى الفيوم، وقد شارك فى القافلة البيطرية  فريق من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري، وفريق أطباء من نقابة البيطريين، وإدارة التفتيش والرقابة علي الأغذية بالمدن الجامعية، وعدد من الأطباء البيطريين بالإدارة.

خدمات القافلة البيطرية لمربي الماشية بقرية ديسبا

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم، إلي أنه تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان إلي 1327 حالة من الحالات المرضية، فقد تم رش 500 حالة والكشف على 380 حالة باطنة و55 تناسليات و30 سونار و400 دواجن وجراحة حالتين، وتجريع 160 حالة.

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 كما تم تقديم النصائح الصحية للمربين، والوقوف على أهم المشاكل المرضية التي تؤثر على الحيوانات في القرية وأثر ذلك على صحة الإنسان. 

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