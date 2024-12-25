الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد تأخر هطول المطر، الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء

المسجد الأموي، فيتو
المسجد الأموي، فيتو

دعت وزارة الأوقاف السورية اليوم الأربعاء، المواطنين إلى صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها نزول المطر.

وزارة الأوقاف في سوريا تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء


 وجاء في بيان صدر عن وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية حسام حاج حسين: "نظرا لتأخر نزول المطر في العديد من المحافظات السورية واقتداء بفعل النبي وصحابته الكرام في مثل هذه النازلة يُطلب إليكم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة الواقع 26 جمادى الآخرة 1446 هجري الموافق لـ 27 ديسمبر 2024".

 

وأضاف البيان: "لابد من التنبيه على بعض الأمور لحث الناس على فعلها قبل صلاة الاستسقاء": "

1- التوبة والاستغفار.

2- رد المظالم والحقوق.

3- صيام ثلاثة أيام.

4- الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى.

5- التقرب الى الله تعالى بعمل صالح يدعو الله به.

 كما شدد البيان علي أنه  يستحب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات خارج القرى والمدن ويستحب إخراج النساء والأطفال إن أمكن، وإن تعذر ذلك تقام في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة.

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