بعد تأخر هطول المطر، الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء

دعت وزارة الأوقاف السورية اليوم الأربعاء، المواطنين إلى صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها نزول المطر.

وزارة الأوقاف في سوريا تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء



وجاء في بيان صدر عن وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية حسام حاج حسين: "نظرا لتأخر نزول المطر في العديد من المحافظات السورية واقتداء بفعل النبي وصحابته الكرام في مثل هذه النازلة يُطلب إليكم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة الواقع 26 جمادى الآخرة 1446 هجري الموافق لـ 27 ديسمبر 2024".

وأضاف البيان: "لابد من التنبيه على بعض الأمور لحث الناس على فعلها قبل صلاة الاستسقاء": "

1- التوبة والاستغفار.

2- رد المظالم والحقوق.

3- صيام ثلاثة أيام.

4- الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى.

5- التقرب الى الله تعالى بعمل صالح يدعو الله به.

كما شدد البيان علي أنه يستحب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات خارج القرى والمدن ويستحب إخراج النساء والأطفال إن أمكن، وإن تعذر ذلك تقام في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.