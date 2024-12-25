الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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برنامج تدريبي لرؤساء الشئون المالية والإدارية بالتأمين الصحي بالشرقية

برنامج تدريبي لرؤساء
برنامج تدريبي لرؤساء الشئون المالية والادارية

ترأس الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية البرنامج التدريبي رؤساء الشئون المالية والإدارية بالمناطق والعيادات التابعة للفرع وذلك بحضورحامد محمد عباس مدير عام مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والادارة.

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تم الإعداد للتدريب من خلال إدارة التدريب بالفرع بقيادة الدكتور أحمد الأحمدي مدير الإدارة لشئون التدريب وأعضاء الإدارة، حيث ألقى  كلمة رحب فيها بالحضور وتمنى لهم برنامجًا تدريبيًّا موفقًا وذلك بقاعة التدريب بالفرع.

 

زيارة التامين الصحى باولاد صقروتلراك-فيتو
زيارة التامين الصحي بأولاد صقر وتلراك-فيتو

مدير عام مركز التدريب الادارى بالتنظيم والادارة 

وألقى حامد محمد عباس مدير عام مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الشرقية محاضرتين، كانت المحاضرة الاولى عن تنظيم العمل، والمحاضرة الثانية عن تشخيص المشاكل وطرق حلها في حضور الدكتورة  داليا عيد مدير المكتب الفني بالفرع.

الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير عام الفرع

وعلى الجانب الآخر قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع بالمرور على عيادات التأمين الصحي بأولاد صقر وتلراك وصاحبه الدكتور أيمن رضوان عضو  مكافحة العدوى بالفرع، وتفقد جميع الغرف والعيادات وباقي الأقسام بعيادة أولاد صقر لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين في أماكن عملهم وتوافر الأدوية بالصيدلية.

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تسهيل إجراءات تلقي الخدمة للمنتفعين 

أكد نائب مدير عام الفرع على تسهيل إجراءات تلقي الخدمة للمنتفعين المترددين على العيادة وتقديم خدمة متميزة ومعاملة المرضى معاملة حسنة، وكان فى استقباله الدكتورة جيهان يوسف مديرة العيادة، ثم توجه إلى عيادة تلراك حيث تفقد غرف العيادة والاطمئنان على سير العمل وتواجد الطاقم الطبي والعاملين.

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى محافظة الشرقية حامدمحمد عباس مديرية التنظيم والادارة رؤساءالشؤن المالية والادراية الدكتور محمد ابوهاشم عيادة اولاد اولاد صقر عيادة التاميين الصحى بتلراك

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