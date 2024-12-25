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خارج الحدود

مقتل 46 شخصًا في أفغانستان بضربات جوية باكستانية وطالبان تتوعد بالرد

قصف جوي باكستاني
قصف جوي باكستاني على أفغانستان

أعلن  المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، في بيان اليوم الأربعاء، عن مقتل 46 شخصًا بضربات جوية باكستانية استهدفت شرقي البلاد.

غارات باكستانية على أفغانستان 


وقال  ذبيح الله مجاهد: “قصفت باكستان أربع نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا. إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء”،

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "لن تترك الإمارة الإسلامية هذا الفعل الجبان دون رد، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقًّا لا يمكن التنازل عنه".

 

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وأدانت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان الضربات الجوية، ووصفتهما بـ"الهمجية والعدوان الواضح".

الاشتباكات الأفغانية الباكستانية 

وجاءت الاشتباكات على الحدود بعد الضربات الجوية القاتلة التي شنها الجيش الباكستاني في مارس في المناطق الحدودية مع أفغانستان، والتي قالت سلطات "طالبان" إنها أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين.

وهذه الضربات هي أحدث تصعيد في الأعمال العدائية على الحدود بين أفغانستان وباكستان، حيث تصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ استيلاء حكومة طالبان على السلطة في عام 2021.

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أفغانستان حركة طالبان باكستان الجيش الباكستانى

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