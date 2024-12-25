أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

ذكرت تقارير إعلامية أن أبوظبي تستعد لتكون أول مدينة في العالم تطلق خدمة سيارات الأجرة الطائرة، بعد توقيع اتفاقية مع شركة "آرتشر للطيران" الأمريكية لتشغيل الخدمة بحلول أواخر عام 2025.

أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم في أبوظبي

وستتضمن هذه الخدمة أسطولا من الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) التي سيتم تصنيعها في العاصمة الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات "آرتشر ميدنايت" ستنقل ما يصل إلى 4 ركاب في كل رحلة، بين "المطارات العمودية" المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي، ما سيؤدي إلى تقليص أوقات الرحلات بنسبة تصل إلى 80%.

وقالت شركة "آرتشر": "هدفنا هو تحويل السفر الحضري من خلال استبدال الرحلات التي تستغرق 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات آمنة ومستدامة تستغرق 10 إلى 20 دقيقة فقط، وتكون منخفضة الضوضاء وبتكلفة تنافسية مقارنة بالنقل البري".

قدرات طائرة ميدنايت

وأضافت الشركة: "طائرة ميدنايت تتمتع بمستويات أمان مشابهة للطائرات التجارية، كما أنها أكثر هدوءا بمقدار 100 مرة من طائرة الهليكوبتر".

وتستطيع طائرة "آرتشر ميدنايت" الكهربائية الطيران بسرعات تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة، مستفيدة من تضاريس أبوظبي الفريدة والطيران فوق البحر في أجزاء كبيرة من الرحلة.

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