الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابة في حادث سير بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت في حادث سير أثناء عبورها الشارع في منطقة التجمع الأول التابعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة الطريق في منطقة التجمع الاول صدمتها سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن اصابتها اصابات خطيرة وفر قائدها هاربا.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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