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حوادث

حبس سائق بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في التجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في منطقة التجمع الخامس صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وفر قائدها هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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