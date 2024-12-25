الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا ووقوع قتلى ومصابين

انفجار جنوبي روسيا،
انفجار جنوبي روسيا، فيتو

أفادت وسائل الإعلام الروسية بوقوع انفجار في مركز تجاري بمدينة فلادي قوقاز عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا أسفر عن وقوع أكثر من 10 إصابات ومقتل شخص.

ووقع انفجار قوي في مركز التسوق التجاري "ألانيا مول" أعقبه حريق هائل اندلع حريق.

وقالت مصادر إن سبب الحادثة هو انفجار اسطوانة غاز، حيث أسفرت الحادثة عن مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص جميعهم من العاملين في المركز.

وتوجه رئيس أوسيتيا الشمالية سيرجي مينييلو إلى مكان الحادث. 

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