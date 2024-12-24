خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية

كشف السفير محمد سراج، سفير السودان في روسيا، حقيقة تخلي بلاده عن اتفاق مع موسكو لبناء قاعدة بحرية روسية على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.

السفير محمد سراج يتحدث عن القاعدة العسكرية الروسية

وقال السفير السوداني، محمد سراج في حديث لـ"نوفوستي" الروسية اليوم: إن "هذه تقارير كاذبة، وأعتقد أنها مضللة. العلاقات بين السودان وروسيا الآن في أعلى مستوى، والجانبان حريصان على تعزيزها وتطويرها في كافة الجوانب. وفي هذا السياق، ننظر في الاتفاق على بناء قاعدة بحرية روسية في السودان".

وكانت وكالة "بلومبرج" قد نقلت عن ضباط مخابرات سودانيين ومسئولين غربيين، أن السودان رفضت اتفاقا مع موسكو بشأن بناء قاعدة بحرية، خوفا من العقوبات الغربية. وفيما بعد حذفت "بلومبرج" هذا المنشور من موقعها الإلكتروني.

مشروع إنشاء القاعدة البحرية الروسية في السودان

وأفادت صحيفة "روسييسكايا جازيتا" في نوفمبر 2020 بالاتفاق على إنشاء محطة بحرية روسية في السودان.

وأضافت الصحيفة أن مشروع إنشاء القاعدة البحرية قدمته وزارة الدفاع الروسية وتم الاتفاق عليه مع وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة في روسيا ولجنة التحقيق الروسية.

ووفقا للوثيقة، فإن العدد الأقصى لأفراد القاعدة البحرية لن يتجاوز 300 شخص، ولن يتمكن أكثر من 4 سفن روسية من التواجد هناك في نفس الوقت.

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