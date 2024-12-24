بعد أزمة التسريبات وخروجه من القائمة الدولية، محمد عادل يحدد موعد اعتزاله

كشفت مصادر مقربة من الحكم الدولي محمد عادل، أنه استقر على إعلان اعتزاله التحكيم مع نهاية شهر ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك ردًا على عدم تواجده في القائمة الدولية للحكام، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المصدر، فإن الحكم محمد عادل يرفض الاستمرار في إدارة المباريات وهو خارج القائمة الدولية للحكام، وأكد للمقربين منه أنه سيكتفي بالفترة التي قضاها طوال السنوات الماضية في منظومة التحكيم".

طرفا أزمة تسريبات غرفة الفار، فيتو

لجنة الحكام تحاول إقناع عادل للاستمرار

وبحسب المصدر فإن مسؤولي لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تمارس ضغوطًا كبيرة على محمد عادل لإقناعه بالاستمرار على الأقل حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وبعدها يعلن اعتزاله على أن يحسم الحكم قراره النهائي بنهاية ديسمبر الجاري".

فضيحة تسريبات مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يذكر، أن محمد عادل أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي في مصر، بعد تسريب مكالمة غرفة الفار بينه وزميله ميدو سلامة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى، وقيام الحكم بتقديم بلاغ في النيابة العامة ضد أحد الإعلاميين.

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