أول ظهور للحكم محمد عادل بعد أزمة تسريبات غرفة الفار

لجنة الحكام، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة وادي دجلة أمام منتخب السويس، المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

ويعد هذا هو الظهور الأول للحكم محمد عادل بعد أزمة التسريبات الشهيرة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع الرياضي وتسببت في الإطاحة بلجنة الحكام برئاسة محمد فاروق.

طاقم حكام مباراة وادي دجلة ضد منتخب السويس

محمد عادل يقرر تصعيد أزمة التسريبات للفار

قرر محمد عادل الحكم الدولي، التقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لمطالبته بالتحقيق في التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.

ومن المقرر أن تتضمن الشكوى تحديد المتسبب في التسريب الصوتي خاصة بعد خروج تصريحات على لسان جمال علام رئيس اتحاد الكرة والتي أكد فيها أن لجنة الحكام بريئة من التسريب ولم تتورط فيه.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن شكوى محمد عادل التي كان من المقرر إرسالها للفيفا لن تفيده خاصة وأن اللائحة تنص أن أزمة التسريبات عبارة عن شأن داخلي.

وأوضح أن الفيفا سيرسل خطابا يؤكد أنه شأن داخلي ويخص اتحاد اللعبة.

وتابع أن محمد عادل عليه أن يقدم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة وهو ما لم يحدث فعليه أن يلجأ للجنة الانضباط أولا خاصة وأن الاتحاد الدولي سيؤكد أن الأزمة شأن داخلي.

ونفى المصدر ما تردد أن الفيفا من حقها إلغاء تقنية الفار في مصر بعد لجوء محمد عادل للفيفا.

يذكر أن أزمة التسريبات شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعد احتساب الحكم لثلاثة ركلات جزاء.

الأمر لم يتوقف عند هذا التسريب، بل تصاعد إلى ساحات القضاء، حيث قام محمد عادل بتقديم عدة بلاغات ضد فايق في أوائل نوفمبر الجاري، بسبب ما أثير حول التسريب الصوتي الذي تم إذاعته.

وتصاعدت أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل، حيث قام فايق بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عادل بتهمة ازدراء الأديان.

جاء ذلك بعد أن حضر فايق إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادته بشأن الادعاءات التي وجهها إليه الحكم.

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