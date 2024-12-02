الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟

محمد عادل،فيتو
محمد عادل،فيتو

قرر محمد عادل الحكم الدولي، التقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لمطالبته بالتحقيق في التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.

ومن المقرر أن تتضمن الشكوى تحديد المتسبب في التسريب الصوتي خاصة بعد خروج تصريحات على لسان جمال علام رئيس اتحاد الكرة والتي أكد فيها أن لجنة الحكام بريئة من التسريب ولم تتورط فيه.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن شكوى محمد عادل التي كان من المقرر إرسالها للفيفا لن تفيده خاصة وأن اللائحة تنص أن أزمة التسريبات عبارة عن شأن داخلي.

وأوضح أن الفيفا سيرسل خطابا يؤكد أنه شأن داخلي ويخص اتحاد اللعبة.

وتابع أن  محمد عادل عليه أن يقدم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة وهو ما لم يحدث فعليه أن يلجأ للجنة الانضباط أولا خاصة وأن الاتحاد الدولي سيؤكد أن الأزمة شأن داخلي.

ونفى المصدر ما تردد أن الفيفا من حقها إلغاء تقنية الفار في مصر بعد لجوء محمد عادل للفيفا.

يذكر أن أزمة التسريبات  شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعد احتساب الحكم لثلاثة ركلات جزاء.

الأمر لم يتوقف عند هذا التسريب، بل تصاعد إلى ساحات القضاء، حيث قام محمد عادل بتقديم عدة بلاغات ضد فايق في أوائل نوفمبر الجاري، بسبب ما أثير حول التسريب الصوتي الذي تم إذاعته.

وتصاعدت أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل، حيث قام فايق بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عادل بتهمة ازدراء الأديان.

جاء ذلك بعد أن حضر فايق إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادته بشأن الادعاءات التي وجهها إليه الحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عادل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اتحاد الكرة البنك الاهلي الزمالك والبنك الأهلي الزمالك والبنك جمال علام رئيس إتحاد الكرة جمال علام

مواد متعلقة

سينر يواصل التربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس

سيراميكا يعين معتز البطاوي مشرفا عاما على الفريق الأول لكرة القدم

هاني أبوريدة: استمرار رابطة الأندية حتى نهاية الموسم، وهذا موقف حسام حسن (صور)

صغير السن ويشبه طريقة لعبه، الزمالك يعثر على خليفة أشرف بن شرقي في ليبيا

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة

القفاز الأفضل في العالم، أهلي جدة يعلق على تصدى ميندي لمهاجم الوحدة (فيديو)

لم يحدث في التاريخ، الفيفا يزف بشرى بشأن تقييم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية