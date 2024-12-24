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رياضة

أسماء حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

الحكم محمد الحنفي،
الحكم محمد الحنفي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الاتحاد ضد مودرن سبورت

مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود

مباراة بيراميدز ضد فاركو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة لقاء فريق فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

 

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن الغيابات في صفوف الفريق قبل لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

 

غيابات بيراميدز أمام فاركو

أوضح المنيري أن الغيابات تتمثل في كل من:

رمضان صبحي والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي.

 

أسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي.

مهند لاشين والذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة.

محمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة.

محمد رضا بوبو والذي يعاني من نزلة برد.

 

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

 

 

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