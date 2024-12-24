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نجاح أول عملية زراعة شريان صناعي بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية فى بيان اليوم الثلاثاء، عن نجاح فريق طبى  بمستشفى السنبلاوين فى زرع شريان صناعي من البطن إلى الطرف السفلي الأيسر.

زرع شريان صناعي وهي الأولى من نوعها

وقال وكيل صحة الدقهلية  إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفى. 


استقبلت المريض بعيادة جراحة الأوعية الدموية

وأضاف وكيل الوزارة أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبل المريض بعيادة جراحة الأوعية الدموية وكان يعاني من ألم لا يحتمل في الساق اليسرى نتيجة انسداد كامل في الشريان الحرقفي  الأيسر مشيرًا إلى أن الساق كانت مهددة بالبتر.

كما أوضح انه عقب حجز المريض وإجراء الفحوصات والأشعة ودخول غرفة العمليات تمت إعادة التروية الدموية للساق وعودة النبض للقدم وإنقاذ الطرف من البتر مؤكدًا أن العملية تأتي ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع  في الجراحات الدقيقة التخصصية.

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وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور أحمد البيلي ولفريق جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد خالد، ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنيًا لهم المزيد من النجاح، ومطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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