وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام الدراسة في السنبلاوين

أجرى الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية اليوم الإثنين، جولة استهدفت متابعة إدارة السنبلاوين التعليمية للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية.

وواصل وكيل تعليم الدقهلية متابعته الميدانية للوقوف على انتظام العملية التعليمية في السنبلاوين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة من الزيارة بالسنبلاوين

وقام مدير المديرية بزيارة مدارس، الأورمان تعليم أساسي، الأورمان الثانوية الفنية الصناعية بنات، الشهيد فرج محمد فرج الابتدائية.

متابعة الغياب ونسب الحضور

وقد اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب، وأكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم.

الاهتمام بكشكول الطالب وتصحيحه

ووجه بعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج، كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول، وشدد على الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.

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