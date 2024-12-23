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وكيل صحة سوهاج نستهدف إعداد فرق مدربة بجميع مستشفيات المحافظة لنشر الوعي الصحي

إعداد فرقًا مدربة
إعداد فرقًا مدربة بجميع مستشفيات

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إستمرار تدريب مقدمي المشوره الأسرية المتكاملة بمحافظه سوهاج من أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وذلك في إطار رفع كفاءة وتدريب الكوادر الطبيه ومقدمي المشوره المشاركين في تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية  لتنمية الأسرة المصرية. 

وأوضح دويدار انه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لرفع مستوى الخدمة المقدمه من خلال المبادرة ومن أهمها تكليف الدكتورة أيه بدوي عضو المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة مسئول للمبادرة ومتابعة  والإشراف على فعاليات المبادرة مؤكدًا علي أن  المبادرة تحظى بدعم ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والسيدة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان 

كما اضاف "دويدار" أن المبادرة تعمل من خلال ثلاث محاور تمثل أهدافا استراتيجية لتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في حل القضية السكانية وهي تقديم المشورة الأسرية المتكاملة وزيادة معدلات الولادة الطبيعية الأمنة الرضاعة الطبيعية وتخفيض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا وتطوير خدمات حديثي الولادة ومن ثم تلافي مضاعفاتها التي تهدد الأم وتخفيض معدلات إصابة المواليد بالعديد من الأمراض أبرزها التوحد والتقزم وزياده معدل دخول الحضانات.

كما أن المبادرة الرئاسية تستهدف  إعداد فرقًا مدربة على تقديم المشوره الأسرية المتكاملة داخل غرف المشورة الأسرية التي تقدم خدمات تخصصات النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة، لافتًا الى ان مقدمي المشورة الأسرية يقومون برفع وعي السيدات والرجال وتعظيم قدراتهم على اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على المعلومات الصحيحة المتوفرة لهم.

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وأوضح أيضًا أن فعاليات التدريب تنظم بالمركز الإقليمي للتدريب وتحت إشراف الدكتور الحسيني الجارحي  مدير إدارة التدريب والمدارس في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية . 

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اتخاذ القرارات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الولادة القيصرية غير المبررة دكتور خالد عبد الغفار كيل وزارة الصحة مستوى الخدمة

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