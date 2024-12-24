محافظ الإسماعيلية يسلم عقود عمل لـ15 شابًا في شركة أدوية بالعبور (صور)

"أكرم" نسعى لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب

سلم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عقود عمل لـ15 شابًا من أبناء المحافظة، للعمل بإحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء حيث إن الشركة مساهمة مصرية مقرها مدينة العبور بالمنطقة الصناعية.

أبرز الحضور خلال تسليم عقود العمل

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، دعاء علي مدير جهاز تشغيل الجهاز بالمحافظة، وحسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية.

جانب من تسليم العقود،فيتو

جانب من تسليم العقود،فيتو

جانب من تسليم العقود،فيتو

ومن جانب الشركة أحمد رفعت عبد الرؤوف مدير إدارة الموارد البشرية، صالح مصطفى مدير عام المزايا والتعويضات، محمد صبحي زين مدير منطقة القناة والدلتا، عمرو عاطف محمد مدير التشغيل، وشريف رشاد رئيس قسم التأمينات.

جانب من تسليم العقود،فيتو

جانب من تسليم العقود،فيتو

تحقيق أهداف مبادرة بداية على أرض الواقع

يأتي ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى تنمية الإنسان في كافة المجالات الحياتية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب من أبناء المحافظة.

جانب من تسليم العقود،فيتو

جانب من تسليم العقود،فيتو

جانب من تسليم العقود،فيتو

المنطقة الصناعية الأولى

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تضم المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، هذا إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يتيح العديد من فرص عمل لشباب المحافظة.

محافظة الإسماعيلية محافظة جاذبة للاستثمار

مضيفًا أن محافظة الإسماعيلية جاذبة للاستثمار وهناك العديد من الخطط يتم مناقشتها لتوسيع حجم الاستثمارات والشراكات بهدف خلق مزايا تنافسية لأبناء الإسماعيلية.

ومن جانبها قالت دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، أن الجهاز يعمل على توفير عددًا من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أنه قد تم الإعلان يوم ٢٢ من شهر أكتوبر الماضي، على صفحة تشغيل الشباب بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية عن حاجة إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء لعدد ٢٢ شاب للعمل بالشركة من أبناء المحافظة، وقد بلغ عدد المتقدمين للجهاز ٨٤ شاب من أبناء المحافظة وتم ترشيحهم للشركة والتي قامت بإجراء اختبارات لهم وتم قبول عدد ١٥ شاب من أبناء المحافظة.

ونوَّه محافظ الإسماعيلية أنه في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، أطلقنا مبادرة التدريب من أجل التشغيل بالإسماعيلية؛ لمساعدة الشباب وخريجي التعليم الفني وتدريبهم على متطلبات سوق العمل والآليات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع الشباب المُشاركة بمبادرة التدريب من أجل التشغيل، من خلال التقديم بمديرية العمل وهي الجهة المنوط بها استقبال الطلبات وتوجيهها أو من خلال التواصل مع مديريات الإسكان والتضامن والتربية والتعليم لتوجيههم للمكان المناسب.

ومن جانبه أكد حسن رداد مدير مديرية العمل أن المديرية تقوم بعدد من المبادرات التي توفر التدريب اللازم لكافة أبناء المحافظة على المهن والحرف، وذلك من خلال وحداتها المتنقلة وكذلك مراكز التدريب التابعة للمديرية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بدعم جميع أبناء المحافظة بالتدريب الجيد وتأهيله ليصبح قادرًا على مواجهة سوق العمل ومتطلباته.

وفي ختام اللقاء، أهدى أحمد رفعت عبد الرؤوف مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى شركات صناعة الدواء، درع الشركة للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الشركات الاستثمارية بالمحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.