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محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ بورسعيد والمواطنين بعيدهم القومي 

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ومواطني المحافظة؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. 

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نص رسالة التهنئة بالعيد القومي 

وأرسل "أكرم" برقية تهنئة جاء نصها “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الإسماعيلية:” يسعدني أن أبعث لسيادتكم، خالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظتكم الموقرة." 

تضحيات شعب بورسعيد 

وأكد محافظ الإسماعيلية فى رسالته أن العيد القومى لبورسعيد هو مناسبة تعكس تضحيات الشعب المصرى فى طريق الحرية والكرامة. 

تواصل بين المحافظين 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن روابط الأخوة والتعاون بين المحافظتين ستظل مستمرة بما يخدم مصالح الوطن ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "أتمنى لسيادتكم ولمواطني بورسعيد الباسلة مزيدًا من التقدم والازدهار، وأدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير ورفعة لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تحتفل، اليوم الإثنين، بالعيد القومي الـ٦٨، ذكرى جلاء العدوان الثلاثي عن المحافظة الباسلة، عام ١٩٥٦م.

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