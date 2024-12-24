الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

وزير التموين يكرم وكيل وزارة الإسماعيلية

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكريم شيماء عمر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، تقديرًا لمجهوداتها البارزة في تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

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الهدف من التكريم 

‎وقد جاء هذا التكريم نتيجة لما حققته المديرية من إنجازات ملموسة على مستوى الأداء الرقابي والتمويني، إلى جانب نجاحها في تنفيذ مبادرات “أسواق اليوم الواحد في محافظة الإسماعيلية ” التي ساهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.  

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

إظهار نشاط ملحوظ في الرقابة على الأسواق 

كما أظهرت المديرية نشاطًا ملحوظًا في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ونظرا للجهود المبذولة من قِبل وكيل الوزارة وفريق عمل المديرية، مؤكدين على أهمية استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات في خدمة المواطنين. 

 

شكر وتقدير لتكريم الوزارة 
 

و من جانبها، أعربت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة  الكريمة، مؤكدةً أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين الخدمات التموينية وضمان استدامة الأمن الغذائي.

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