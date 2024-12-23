محافظ الإسماعيلية: نتطلع لجعل المحافظة ملتقى للفنون والثقافة في 2025

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، دعمه لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، الذي يعد أحد النوافذ الثقافية والفنية الهامة والتي تهتم بنوعية متميزة من الأفلام خاصة وأنها لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمحافظة وينتظرها المهتمين بها.

يساعد المحافظة للحفاظ على مكانتها الفنية والثقافية

وأشار محافظ الإسماعيلية أننا نسعى خلال عام ٢٠٢٥ أن تكون محافظة الإسماعيلية ملتقى الثقافة والفنون، لما بها من مقومات تساعد على ذلك، بالإضافة إلى طبيعة أهلها التي تستقبل كل الأحداث الفنية بسعادة وترحاب.



محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

و استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، غدير عزت المدير الإدارى للمهرجان، أشرف سليمان مدير إدارة السياحة؛ لبحث تنسيقات الدورة السادسة والعشرين من المهرجان والمقرر عقدها خلال الفترة من ٥ـ ١١ فبراير القادم.

عرض عدد من المقترحات

وخلال اللقاء تم عرض عدد من المقترحات لتنفيذها خلال الدورة السادسة والعشرين، ومنها فتح أماكن عروض جديدة لنشر المهرجان في مراكز ومدن المحافظة بجانب قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا.

ندوات وورش على هامش المهرجان

وتضم فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية ندوات ثقافية وورش فنية تفاعلية متخصصة للطلبة على هامش المهرجان، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات التي شاركت سابقًا في تلك النوعية من الأفلام التسجيلية والقصيرة، وكذلك معرضًا للصور خلال الافتتاح لأهم لقطات الأفلام وخاصة التي تم تصويرها في الإسماعيلية.



ويشارك بالمهرجان والذي يعد يقام تنظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، العديد من الفنانين والمخرجين ورواد صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من مصر ودول العالم ويحرص الكثير من مهتمي الفنون بمتابعته ومتابعة أفلامه ورسائله الفنية.

و يعد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة احد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.



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