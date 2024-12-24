الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

القدر ينقذ رجلين
القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لشاحنة صدمت دراجة بخارية، على متنها شخصان، لكن العناية الإلهية أنقذت الرجلين من أن تدهسهما عجلات الشاحنة، ونجيا من الموت بأعجوبة، ولسان حالهما يقول "أدينا عُمر وارميني في البحر".

شاحنة تصدم دراجة بخارية وتكاد تقتل شخصين


وقع الحادث المرعب في مدينة "أجرا" الهندية، حيث صدم سائق شاحنة دراجة نارية "موتوسيكل"، كان على متنه رجلين، اصطدام الشاحنة بالدراجة البخارية، التي كان يركبها شخصين، دفعت سائق الشاحنة للاعتقاد أن الرجلين لقيا حتفهما تحت عجلات الشاحنة، فحاول الهرب خوفًا من اعتقاله، لكن الرجلين ظلا متشبثين بصدام الشاحنة، وبقيا على قيد الحياة، في مشهد وُصف بالمرعب، في الحقيقة على قيد الحياة، لكن الشاحنة قامت بسحبهما عدة كيلومترات، حتى توقف سائق الشاحنة، وتم إنقاذ الرجلين، الذين شاهدا الموت بأعينهما.

شاحنة تصطدم دراجة ووقوع رجلين تحت عجلاتها، فيتو
شاحنة تصطدم دراجة ووقوع رجلين تحت عجلاتها، فيتو


ويظهر مقطع الفيديو المرعب رجلين متشبثين بصدام شاحنة، تسير بسرعة على الطريق، الأمر الذي أصاب كل من يشاهد المشهد بالذعر والخوف، أن يفقد أحد الرجلين قدرته على الإمساك بصدام الشاحنة، ويفقد حياته.

صراخ واستغاثة رجلين من تحت عجلات الشاحنة


كما يظهر الرجلين وهما يصرخان ويستغيثان بسائق الشاحنة للتوقف، حتى لا يفقدان حياتهما تحت عجلات الشاحنة بسبب السرعة العالية للشاحنة، وعدم قدرتهما على التشبث لمدة طويلة.


أثار مقطع الفيديو حالة من الذعر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن العديد من الأشخاص تجمعوا على سائق الشاحنة الذي كاد يدهس رجلين بعد توقفه، وأوسعوه ضربًا ولقنوه درسًا في القيادة، بسبب استهتاره بحياة الناس.


علق أحد النشطاء على مقطع الفيديو المرعب متسائلًا "ألم يشعر سائق الشاحنة بالاحتكاك في الحديد وعلى الأرض؟!"
وقالت البلوجر الهندية بريا سنجه "في أجرا، صدم سائق شاحنة في البداية شابا كان يركب دراجة وحاول الهرب. حوصر كل من الدراجة النارية والشباب في الشاحنة الالتي تسير بسرعة. قام سائق الشاحنة بجر الشابين لعدة أمتار."
ورد البلوجر السعودي سليمان بن محمد الهذيل قائلًا: "سبحان من كتب لهم عمر جديد. صحيح هذه هي.. إذا قالوا شافوا الموت بعيونهم.! اتمنى أن ينال صاحب الشاحنة عقوبة لا تقل عن عقوبة دهسهم.. كل عناصر الجريمة متوفره عنده.. حادث دهس وهروب..!!" 
وقال أحد النشطاء: "الهنود أفلامهم وواقعهم غريب".
وعلق البلوجر عازف الحنتوشي فقال: "حتى لو أحاطت بك سهام الموت من كل إتجاه وتقطعت الأسباب للنجاة، فلن تموت إلا في يومك الموعود".
 

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مقطع فيديو مرعب مدينة أجرا الهندية الفيديو المرعب عملية دهس شاحنة تصدم رجلين شاحنة تصطدم بدراجة بخارية

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