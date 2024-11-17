مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة انهيار جبل بشكل مفاجئ في إحدى المقاطعات في الكونغو الديمقراطية، كشف عن كنز هائل من النحاس، كان مخبأ داخل الجبل، وظهر بعد الانهيار المرعب للجبل.

مقطع فيديو مرعب إنهيار جبل يكشف كنز



ويظهر الفيديو لقطة يحبس لها الأنفاس، حيث أنهار جبل بمقاطعة كاتانجا في الكونغو الديمقراطية بشكل مرعب، وسط ذهول من سكان المقاطعة، الذين كانوا يراقبون عملية الانهيار، الذي كشف عن كنز النحاس، وعندها بدأت الأصوات والصيحات تتعالي.



لحظة اكتشاف كميات هائلة من النحاس بعد انهيار جبل خلف موقع في كاتانجا بالكونغو. ضع في اعتبارك أن هذا هو عدد الأشخاص الذين يتم استعبادهم للعمل في العديد من المواقع في الكونغو



pic.twitter.com/mjZYZSQd8Y — منوعات🎴 ⁦ سامر (@sameralia46) November 17, 2024



أثار الانهيار المفاجئ والمرعب للجبل جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ذلك الكنز الذي أظهره الانهيار لن يحصل عليه فقراء البلد، وسيحصل عليه دولًا أخري مثل فرنسا والصين.

اكتشاف كميات هائلة من النحاس بعد انهيار الجبل



فعلق الناشط السياسية الدكتور حسام يوسف قائلًا: "سبحان الله، يرزق من يشاء بغير حساب، اللحظة التى تم اكتشاف كميات هائلة من النحاس بعد انهيار الجبل خلف موقع في كاتانجا، بالكونغو، طبعًا هذه الثروة لن تكون من نصيب البسطاء من الذين يعبرون عن سعادتهم في هذا الفيديو بهذا الاكتشاف، لأنه وضع في اعتباره أن هؤلاء الأشخاص البسطاء هم الذين سيتم استعبادهم عن طريق الشركات الغربية للعمل في العديد من المواقع في الكونغو لاستخراج هذه الكمية الهائلة من النحاس وتصديرها إلى أوروبا مقابل القليل من المال!!"

لحظة انهيار جبل يكشف عن كنز، فيتو



وأشار بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الكونغو تُعد ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم.

اكتشاف احتياطيات ضخمة من النحاس في الكونغو



وعلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "اكتشاف احتياطيات ضخمة من النحاس في منطقة كاتانغا بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انهيار جبل. تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية معظم الموارد المعدنية في العالم، وذلك ضمن الأسباب الرئيسية لتأجيج الحرب في البلاد"

الجدير بالذكر أن هناك كميات متزايدة من النحاس والكوبالت تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار تقريبًا، لا تزال عالقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكر موقع "بلومبيرج"

ويذكر أن هذه الكميات الهائلة من معدني النحاس والكوبلت تمتلكها شركة "كموك غروب" الصينية، التي تخوض حاليًا نزاع مع شريكتها المملوكة للحكومة الكنغولية، حول مدفوعات حقوق الامتياز في المنجم.

لحظة انهيار جبل في الكونغو، فيتو



ورغم صدور قرار بحظر صادرات الشركة الصينية من النحاس والكوبلت من الكونغو، في منتصف يوليو 2023، وواصلت شركة "تينك فونغوروم" التابعة لشركة "كموك" العمل في المنجم بطاقته الإنتاجية الكاملة تقريبًا، وتقوم بتخزين المعدن الإضافي المستخرج من النحاس إلى أن يصبح بإمكانها استئناف عمليات تصدير الشحنات، حسبما ذكر موقع "بلومبيرج".

ولا يزال هناك نحو 12 ألف طن من النحاس تقريبًا، عالقة بانتظار شحنها خارج الكونغو، بحسب تقديرات بلومبيرج، حيث يشكل النحاس أكبر جزء من قيمة المخزونات لدى الشركة الصينية في الكونغو، وتصل قيمة النحاس المخزون محو 1.1 مليار دولار، بحسب أسعار العقود الفورية، لكنه لا يمثل سوى 7% من إجمالي الإنتاج الشهري على مستوى العالم.

وينتج منجم "تينك فونجوروم" حوالي 15%، من الإمدادات العالمية، وهي حصة إنتاجية تفوق حصة المملكة العربية السعودية، من إنتاج النفط العالمي والبالغة 10%.