الحبس عامين لسائق متهم بدهس شاب في الأميرية

قضت محكمة الأميرية بالحبس عامين لسائق بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الأميرية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة الاميرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق في منطقة التجمع الخامس صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وفر قائدها هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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