تشريح جثة شخص عثر عليها بالطريق الإقليمي في منشاة القناطر

أمرت نيابة منشاة القناطر بتشريح جثة شخص عثر عليها بالطريق الإقليمي بدائرة مركز منشأة القناطر،وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



وكانت قوات الشرطة عثرت على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالطريق الإقليمي نطاق مركز منشأة القناطر



تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق المشار إليه في ظروف غامضة.



انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عكاشة، وعثر على جثة لا تحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحًا أن تكون لشخص فارق الحياة نتيجة حادث سير.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مبارك المركزي، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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