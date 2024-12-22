الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

جثة مجهولة بالطريق الإقليمي، والأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

العثور علي جثة مجهولة
العثور علي جثة مجهولة بالحيزة، فيتو

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالطريق الإقليمي بدائرة  مركز منشأة القناطر، وذلك من خلال فريق بحث تم تشكيله لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان  للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكانت  قوات الشرطة  عثرت على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالطريق الإقليمي نطاق مركز منشأة القناطر.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق المشار إليه في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عكاشة، وعثر على جثة لا تحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحًا أن تكون لشخص فارق الحياة نتيجة حادث سير.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مبارك المركزي، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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اجهزة البحث الجنائي بالطريق الإقليمي منشأة القناطر كاميرات المراقبة

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