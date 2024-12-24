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محافظات

التصريح بدفن جثة طفل توفى متأثرا بإصابته في حريق شقة سكنية بالقليوبية

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صرحت النيابة العامة بمحافظة القليوبية، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته في حريق بشقة سكنية بالعبور، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة من عدمها.

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وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع النيران التي تسببت في وفاة الطفل متأثرًا بحروق شديدة في الوجه والجسم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالحي الثامن بمنطقة العبور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين نشوب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بـ القليوبية، مما أسفر عن وفاة طفل يدعى “محمد أ”، 8 سنوات، متأثر بإصابته بحروق شديدة في الوجه والجسم.

جرى نقل جثة الطفل إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية القليوبية

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