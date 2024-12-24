الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

نزيف وكسور، مناظرة النيابة لجثة شخص سقط من الطابق السادس بالسلام

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

كشفت مناظرة  نيابة السلام  لجثة عامل سقط من الطابق السادس بالسلام، أن الشخص توفي  متأثرًا بإصابته بنزيف حاد وبجروح وكسور في أنحاء الجسم وكدمات نتيجة الإرتطام بالأرض. 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبالتحري تبين أنه أثناء تواجد شخص بالطابق السادس لإجراء إصلاحات في السطح اختل توازنه وسقط على الأرض ليلقي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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